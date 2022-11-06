Ракета попала в шлюз Каховской ГЭС при обстреле со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

Украинские военные в воскресенье утром обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.

Отмечается, что всего по гидроэлектростанции было выпущено шесть ракет. Пять из них сбила система ПВО, однако одна попала в шлюз дамбы. В результате тот был частично разрушен. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российским спецслужбам удалось предотвратить теракт на Запорожской АЭС, который который планировали украинские боевики. На территории электростанции была найдена взрывчатка, оставленная еще в начале года украинскими националистами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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