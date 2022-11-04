Женщина погибла при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку в донецкой Народной республике (ДНР), в результате чего погибла женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

"Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина", – говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ночью ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что житель поселка Нижнее в ЛНР погиб, подорвавшись на мине. По словам мэра города Первомайска Сергея Колягина, мужчина 1993 года рождения передвигался пешком между двумя поселками. От полученных травм он скончался на месте.

Градоначальник попросил местных жителей быть более бдительными и осторожными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В ЛНР показали кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

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