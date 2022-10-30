ВС РФ нанесли удар по центру подготовки сил ВСУ в Очакове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ударили по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по узлу связи Вооруженных сил Украины возле Беляевки Херсонской области и складу боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.

В министерстве также рассказали о поражении 68 артиллерийских подразделений, живой силы и военной техники в 189 районах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили 14 беспилотников ВСУ, а также 9 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS с помощью систем противовоздушной обороны. Цели удалось поразить в районах Араповки, Сватова, Раевки, Рудова ЛНР, Еленовки, Запорожья и Херсона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ выпустили 9 снарядов по Донецку и Горловке

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