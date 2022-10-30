Минобороны подняло обломки применявшихся для атаки кораблей в Севастополе беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обломки морских беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в районе Севастополя, нашли и подняли на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что удары по использовавшимися для обеспечения безопасности зернового коридора суднам нанес Киев под руководством Великобритании. Специалисты проанализировали навигационные модули, которые были установлены на беспилотниках. Эксперты восстановили память устройств и установили, что БПЛА запустили с побережья в районе Одессы.

"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности зернового коридора, после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности зернового коридора в Черном море.", – говорится в сообщении.

Эксперты высказали мнение, что результаты анализа могут свидетельствовать о том, что беспилотник запустили с борта гражданского судна, зафрахтованного Киевом для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. Тогда он отметил, что в результате происшествия городские объекты не пострадали.

В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой. Противник задействовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В министерстве добавили, что морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная получили незначительные повреждения.



Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

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