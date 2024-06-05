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05 июня, 20:24

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РИА Новости: взрыв прогремел в поселке Затока под Одессой

Взрыв прогремел в поселке Затока под Одессой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Взрыв прогремел в поселке Затока возле Одессы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях.

Ранее Financial Times сообщало, что более половины вырабатывающих мощностей энергетики вышли из строя после ударов Вооруженных сил России. По информации издания, из-за огромного количества атак со стороны ВС РФ на энергообъекты Украины мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт.

При этом до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт – такой показатель был одним из крупнейших в Европе.

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