Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 16:04

Экономика
Главная / Новости /

FT: Украина потеряла более половины мощностей электроэнергии из-за ударов ВС РФ

Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии из-за ударов ВС РФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

На Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times (FT).

По информации издания, из-за огромного количества атак со стороны ВС РФ на энергообъекты Украины мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт. В материале уточнили, что до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт – такой показатель был одним из крупнейших в Европе.

При этом 1 июня Украина потеряла свыше 1,2 гигаватта, уточнили авторы статьи со ссылкой на украинского чиновника.

1 июня войска России нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники. Так, ВС РФ ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Удары поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивают работу оборонных предприятий, а также арсеналы с оружием Запада.

ВС РФ нанесли удары из реактивных систем "Град" по штурмовикам и военной технике ВСУ

Читайте также


экономикаполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика