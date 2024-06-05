FT: Украина потеряла более половины мощностей электроэнергии из-за ударов ВС РФ

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На Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times (FT).

По информации издания, из-за огромного количества атак со стороны ВС РФ на энергообъекты Украины мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт. В материале уточнили, что до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт – такой показатель был одним из крупнейших в Европе.

При этом 1 июня Украина потеряла свыше 1,2 гигаватта, уточнили авторы статьи со ссылкой на украинского чиновника.

1 июня войска России нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники. Так, ВС РФ ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Удары поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивают работу оборонных предприятий, а также арсеналы с оружием Запада.

