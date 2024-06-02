Британский аналитик Меркурис: крупнейшее хранилище газа подорвали на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Во время массированного удара по энергетической системе Украины подорвали крупнейшее в мире хранилище природного газа, где хранит газ и Евросоюз. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис на своем на YouTube-канале.

Специалиста считает, что хранилище было построено еще в СССР. Меркурис уверен, что Российская Федерация уже построила множество крупных газовых хранилищ на своей территории, в то время как для Украины этот день стал "очень и очень плохим".

Эксперт дополнил, что Киеву легко лгать про количество сбитых ракет, но последствия уничтожения объектов энергической инфраструктуры скрыть сложно или почти невозможно.

1 июня войска России нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники. Так, ВС РФ ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Удары поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивают работу оборонных предприятий, а также арсеналы с оружием запада.