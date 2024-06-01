ВС РФ в ответ на действия ВСУ нанесли групповой удар оружием большой дальности

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники, сообщает Минобороны РФ.

Таким образом, ВС России ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. в результате поражены объекты энергетики Украины, обеспечивающие работу оборонных предприятий, а также арсеналы с западным оружием

Ранее сообщалось, что в плен к ВС РФ за прошедшую неделю сдались 45 украинских военных. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли 1 740 военных, в зоне службы группировки "Запад" – 2 310 военных. Бойцы Южной группировки ВС РФ ликвидировали на своем участке до 3 415 военных ВСУ, военные "Центра" – 2 515 украинских солдат.

Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали до 920 военных ВСУ, подразделения "Днепра" – до 325 военных ВСУ.