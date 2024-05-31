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В плен к ВС РФ за прошедшую неделю сдались 45 украинских военных. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

За прошедшую неделю в зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли 1 740 военных, в зоне службы группировки "Запад" – 2 310 военных. Бойцы Южной группировки ВС РФ ликвидировали на своем участке до 3 415 военных ВСУ, военные "Центра" – 2 515 украинских солдат.

Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали до 920 военных ВСУ, подразделения "Днепра" – до 325 военных ВСУ.

Неделей ранее решение о сдаче в плен к ВС РФ приняли 67 украинских военных. Данные были собраны ведомством в период с 18 по 24 мая.

До этого стало известно, что в плен к российской армии сдался бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев. На указанное место он прибыл на угнанном у украинской армии танке Т-64.

