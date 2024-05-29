Подполье: арсенал сдетонировал в Ровенской области после удара ВС РФ

Фото: ТАСС/АР/Военная администрация Луганской области

Детонация произошла после удара российской армии по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, ночью местные жители заметили два взрыва на западе города. Там, уточнил он, расположен 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с сильной детонацией и выбросом огня, добавил Лебедев.

Собеседник агентства уточнил, что Сарны является серьезным логистическим хабом. На территорию арсенала заходит железнодорожная ветка, также туда ввозили вооружение и боеприпасы, заключил координатор николаевского подполья.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударили по Снигиревке в Херсонской области. Ракетный удар пришелся по месту, где была техника и живая сила противника. Известно, что в Снигиревку регулярно идут эшелоны с боеприпасами и военной техникой, указал он.

