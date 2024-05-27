Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по Снигиревке, где проходят украинские эшелоны

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Вооруженные силы РФ ударили по Снигиревке в Херсонской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой", – приводит РИА Новости его слова.

Лебедев отметил, что на месте некоторое время происходила вторичная детонация. Он уточнил, что под ударом оказалась группа охотников на дроны. Подпольщик добавил, что на место приехали несколько машин скорой помощи.

До этого российские силы ударили по аэродрому Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области Украины.

Лебедев рассказал, что Киев готовил воздушную гавань к приему западных истребителей F-16. По его словам, ВС РФ также атаковали полигон с зарубежной военной техникой, где проводится обучение мобилизованных украинцев.

