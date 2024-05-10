Подполье: удары нанесены по складам с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ударили по складам с боекомплектом и расположению личного состава украинских войск в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Из Харькова сообщают: Харьков, 03:20, взрывы Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся скорые без сирен, но с мигалками", – сказал он.

По словам Лебедева, еще один взрыв произошел в Харькове около 03:50. Также подполье зафиксировало прилеты в городе Дергачи Харьковской области. Координатор организации подчеркнул, что в населенный пункт зашли украинские военные и техника.

Он добавил, что сильный удар был нанесен и в городе Волчанск. ВСУ взорвали один из мостов, по которому планировали эвакуироваться мирные жители.

"Также подполье сообщает о прилете в город Чугуев в район Клугино-Башкировка в 03:30 утра, удар пришелся в полигон. Подполье отмечает, что была слышна сильная детонация. Да, периодически его кроют по мере накопления", – указал координатор подполья.

Ранее ВС РФ в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб российским энергетическим объектам ударили по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима. В результате это помогло снизить возможности Украины выпускать военную продукцию, а также перебрасывать западное вооружение и военную технику к линии боевого соприкосновения, добавили в Минобороны РФ.

