УФСБ нашла заминированный схрон с иностранным оружием у Авдеевки

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Заминированный схрон с иностранным оружием нашли в пригороде Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение управления ФСБ по ДНР.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон", – говорится в заявлении.

Внутри обнаружили американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, два шведских ручных противотанковых гранатомета (РПГ) Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов калибра 7,62x54.

Согласно данным журналистов, на видео от УФСБ видно, как саперы входят в полуразрушенный дом, где находятся самодельные растяжки с гранатами. В подвале этого сооружения и был схрон оружия, уверены в издании.

Ранее сотрудники УФСБ России по ДНР уже находили аналогичные заминированные склады с иностранным вооружением. Один из таких схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении в районе Авдеевки нашли в конце апреля. Там находились патроны, гранаты, осколочные гранатометные выстрелы и другое вооружение.

