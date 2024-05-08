МО РФ: авиация и артиллерия уничтожили украинский цех по производству БПЛА

08 мая, 14:16Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Авиация и артиллерия России за прошедшие сутки уничтожили цех по производству беспилотников на Украине. Также удары российских военных пришлись на склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", – сказано в сводке оборонного ведомства России.
Также в министерстве отметили, что российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ во время боев, которые велись в 113 районах.
Ранее сообщалось, что, по данным Минобороны, Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новокалиново, находящийся на территории Донецкой Народной Республики, и Кисловку в Харьковской области. Сделать это удалось подразделениям группировки войск "Центр" и "Запад" соответственно.
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