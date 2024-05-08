Число погибших при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область выросло до 8

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число погибших в результате атаки дронов украинских войск на Борисовский район в Белгородской области выросло до 8 человек. Тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", – подчеркнул он.

В настоящее время в больницах находятся 33 пострадавших, в том числе трое детей. Состояние четырех раненых врачи оценивают как тяжелое. Всем оказывается необходимая медпомощь, уточнил Гладков.

"Наши врачи на связи со специалистами из федерального центра. 11 человек выписаны на амбулаторное лечение", – написал глава региона.

Кроме того, как рассказал губернатор области, за прошедшие сутки ВСУ атаковали при помощи FPV-дрона инфраструктурный объект в Белгородском районе. Пострадавших нет. Над селами Соловьевка и Новая Деревня системы ПВО сбили по одному беспилотнику.

Также под атаку ВСУ подпал поселок Горьковский в Грайворонском городском округе. Там обошлось без пострадавших, однако в результате взрыва сгорела хозпостройка. В районе села Яковлевка в Новооскольском городском округе были обнаружены и изъяты обломки БПЛА, а в Шебекинском городском округе под минометным обстрелом оказалось село Новая Таволжанка.

Утром 6 мая ВСУ атаковали легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников свинокомплекса. Трагедия произошла в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области.

Чуть позже ВСУ совершили повторную атаку на автомобиль в Борисовском районе региона. В результате мужчина получил ранение. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавшего доставили в Центральную районную больницу.

