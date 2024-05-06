Мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина получил ранение при повторной атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Борисовском районе Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка", – уточнил губернатор.

Гладков добавил, что пострадавшего доставили в Центральную районную больницу. Там ему оказывают всю необходимую медпомощь. По предварительной информации, у пострадавшего осколочные ранения нижней конечности.

Ранее в районе этого же населенного пункта ВСУ атаковали две "ГАЗели" и легковую машину, которые перевозили сотрудников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. По последним данным, в результате трагедии погибли 7 человек, еще 40 – получили ранения, включая троих детей.