06 мая, 11:38Происшествия
Мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Мужчина получил ранение при повторной атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Борисовском районе Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка", – уточнил губернатор.
Гладков добавил, что пострадавшего доставили в Центральную районную больницу. Там ему оказывают всю необходимую медпомощь. По предварительной информации, у пострадавшего осколочные ранения нижней конечности.
Ранее в районе этого же населенного пункта ВСУ атаковали две "ГАЗели" и легковую машину, которые перевозили сотрудников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. По последним данным, в результате трагедии погибли 7 человек, еще 40 – получили ранения, включая троих детей.
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