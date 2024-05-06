Шесть человек погибли при атаке БПЛА на автомобили в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины при помощи дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще 33 пострадали, сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

По данным оперштаба, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.

Немногим позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 35 пострадавших в результате инцидента. В числе раненых оказались двое детей. У них диагностированы поверхностные раны. Один мужчина получил проникающее ранение брюшной полости. В настоящее время ему проводят операцию. Остальных пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Гладков рассказал, что ЧП произошло в районе села Березовка. ВСУ атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль, указал глава региона.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших жителей", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

4 мая украинские войска атаковали белгородское село Муром с помощью двух дронов. В результате сбросов взрывных устройств повреждения получила линия электропередачи.

До этого украинский беспилотник ударил по автомобильной газозаправочной станции в Шебекине. Как сообщил Гладков, из-за этого произошло возгорание резервуара для хранения газа. В результате инцидента никто не пострадал.

