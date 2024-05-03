ВСУ атаковали автомобильную газозаправочную станцию в Белгородской области

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Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобильную газозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки произошло возгорание резервуара для хранения газа. Кроме того, как уточнил глава региона, на станции в этот момент находилась одна сотрудница, которая успела эвакуироваться и не пострадала.

"На месте работают оперативные службы", – заключил Гладков.

Ранее мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги в результате повторной украинской атаки на село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Гладков уточнил, что его доставили в областную клиническую больницу. При этом, по его словам, дрон-камикадзе попал в машину, находящуюся у коммерческого объекта. Эта и еще три соседние машины были повреждены, заключил он.

