Мужчина пострадал при повторной атаке на белгородское село со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина пострадал в результате повторной украинской атаки на село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, у пострадавшего зафиксировали осколочные ранения спины, руки и ноги. В связи с этим он на скорой был доставлен в областную клиническую больницу, где ему оказывают необходимую медпомощь.

По информации Гладкова, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе, который попал в машину, находящуюся у коммерческого объекта. Автомобиль, как утверждает глава региона, сильно поврежден. При этом соседние три транспортных средства были также посечены осколками, уточнил он.

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"На месте работают оперативные службы", – заключил губернатор.

Ранее при обстреле белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что в результате вражеской атаки также пострадали три человека.

