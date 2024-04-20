Беременная женщина погибла при обстреле села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беременная женщина скончалась в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ", – говорится в его публикации.

Медики приложили все усилия, чтобы сохранить жизнь маме и ребенку, однако через некоторое время они скончались. Губернатор выразил соболезнования близким погибшей.

Гладков добавил, что в результате вражеской атаки также пострадали три человека. Женщину с контузией и осколочным ранением бедер сейчас везут в городскую больницу №2. Мужчина получил контузию и ссадину на ноге, у третьего пострадавшего – ссадина коленного сустава.

Что касается повреждений, в 12 частных домах выбило стекла, посечены фасады, крыши и заборы, а также ущерб нанесен двум транспортным средствам, уточнил глава региона.

Ранее стало известно о двух пострадавших в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Гладков рассказал, что один человек отказался от госпитализации, а женщину с ранением стопы отвезли в городскую больницу.

Днем 20 апреля украинские войска атаковали белгородское село Дроновка с помощью БПЛА. С воздуха были сброшены два взрывных устройства.

