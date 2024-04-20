Ракетная опасность отменена в Белгородской области менее чем за 20 минут

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – сообщил он.

Сигнал о ракетной опасности был объявлен в регионе в 7:21 по московскому времени. Уже в 7:37 сигнал был отменен.

В ночь на 20 апреля сообщалось, что два мирных жителя погибли в селе Пороз Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств с украинских БПЛА.