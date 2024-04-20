20 апреля, 07:48Происшествия
Ракетная опасность отменена в Белгородской области менее чем за 20 минут
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – сообщил он.
Сигнал о ракетной опасности был объявлен в регионе в 7:21 по московскому времени. Уже в 7:37 сигнал был отменен.
В ночь на 20 апреля сообщалось, что два мирных жителя погибли в селе Пороз Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств с украинских БПЛА.
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