ПВО уничтожила воздушную цель на большом расстоянии от Севастополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Утром 19 апреля средства ПВО РФ сбили цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя", – написал он.

Губернатор отметил, что, согласно информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

В ночь на 19 апреля также сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших, однако в результате отражения атаки были повреждены частные домовладения, складские помещения и автомобили.

