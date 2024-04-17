Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник над Воронежем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили над Воронежем украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", – информировал Гусев.

Он также добавил, что на место инцидента выехали представители правительства региона и администрации города. На территории Воронежа продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

До этого средства РЭБ также перехватили беспилотник над Воронежем. В результате произошедшего пострадавших и повреждений не выявили. Перед этим в городе объявлялся режим опасности атаки БПЛА.

