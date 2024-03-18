Силы ПВО ликвидировали беспилотник над Воронежской областью

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Воронежской области беспилотник. Об это сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник заметили в небе над регионом около 18:50 по московскому времени. По данным ведомства, его запустили с территории Украины.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", – говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях в результате ликвидации БПЛА не сообщалось.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о режиме опасности из-за возможной атаки беспилотников в регионе. Находящихся в квартирах он призвал укрыться в комнатах без окон, а тех, кто оказался на улице, переместиться в здание, спуститься в пешеходный переход или спрятаться на парковке.

