Мэр Воронежа рассказал о повреждениях после атаки беспилотников

Фото: телеграм-канал "Вадим Кстенин"

На остеклении некоторых домов, кровле и заборе в Советском районе Воронежа были зафиксированы повреждения после многочисленных атак беспилотников. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

"Сотрудники управы провели заседание районной КЧС, работают непосредственно с собственниками – ведут оценку поврежденного имущества", – сообщил Кстенин.

Мэр уточнил, что 13 марта были обнаружены незначительные повреждения на отделке и остеклении некоторых домов в СНТ (садовое некоммерческое товарищество). В свою очередь, Кстенин подчеркнул, что специалисты устранят все повреждения.

"При необходимости задействуем средства нашего резервного фонда", – заключил он.

Ранее стало известно, что более 30 БПЛА были ликвидированы ночью 13 марта с помощью средств противовоздушной обороны в Воронежской области. Однако губернатор Александр Гусев предупредил, что опасность атаки сохраняется до сих пор.

До этого губернатор региона уточнил, что режим опасности атаки беспилотниками сохраняется на всей территории Воронежской области, который был объявлен в ночь на 13 марта. Гусев призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области либо от МЧС России.



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