Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области – власти

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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Со стороны Украины к региону приближаются несколько БПЛА. Силы противовоздушной обороны готовы. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он посоветовал жителям региона внимательно следить за оповещениями от правительства области либо от МЧС России.

"Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход", – добавил Гусев.

Ранее дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник в небе над Воронежем. По предварительным данным главы региона, последствий на земле нет.

В ночь на 12 марта сразу несколько регионов РФ подверглись атаке БПЛА со стороны Украины. В частности, один дрон ВСУ был уничтожен в Тульской области, еще шесть БПЛА сбили в Курской области.

В Белгородской области после атаки дрона без света остались 7 населенных пунктов, а в городе Орел в результате падения БПЛА загорелся один из резервуаров местного нефтехранилища.

Об отражении атаки беспилотника также сообщил и Сергей Собянин. Средства ПВО уничтожили летевший на Москву дрон в городском округе Раменский.

Утром 12 марта атака БПЛА также была совершена на объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово, в результате чего там произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.

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