Три украинских беспилотника уничтожили в Курской области

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Еще три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Глава области выразил благодарность военнослужащим из подразделений противовоздушной обороны.

Это уже третья атака украинских БПЛА на Курскую область за текущую ночь. Ранее Старовойт сообщал о перехвате беспилотника ВСУ в небе над Фатежским районом региона, позже еще два дрона сбили над Фатежским и Золотухинским районами области.

Кроме того, в ночь на 12 марта атакам беспилотников подверглись Белгородская, Орловская и Тульская области. В частности, в Белгородской области после атаки БПЛА семь населенных пунктов остались без света, а в Орле в результате падения дрона загорелся резервуар нефтехранилища.

Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили в городском округе Раменский атаку беспилотника, летевшего на Москву. По предварительной информации, на месте падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.