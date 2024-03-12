12 марта, 04:31Происшествия
Ракетная опасность объявлена в двух городских округах Белгородской области
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Режим ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Жителей региона призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее угрозу ракетной опасности также объявили в Курской области. По последним данным, в ночь на 12 марта в этом регионе было уничтожено три украинских беспилотника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника семь населенных пунктов региона остались без света. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.
Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
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