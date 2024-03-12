Ракетная опасность объявлена в двух городских округах Белгородской области

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Режим ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Жителей региона призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее угрозу ракетной опасности также объявили в Курской области. По последним данным, в ночь на 12 марта в этом регионе было уничтожено три украинских беспилотника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника семь населенных пунктов региона остались без света. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.

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