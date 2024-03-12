01:35Происшествия
Ракетную опасность объявили в Курской области
Фото: 123RF/vershininphoto
В Курской области объявили угрозу ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Глава области призвал местных жителей укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами: в ванной, коридоре либо кладовой.
"Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – добавил Старовойт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 марта дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской и Орловской областями.
До этого украинские войска атаковали поселок Горьковский в Белгородской области при помощи трех дронов-камикадзе. Два из них успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. В результате взрыва внутри дома зафиксировали повреждения, были выбиты окна.
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