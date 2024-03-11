11 марта, 06:53Происшествия
Средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в Брянской и Орловской областях
Фото: Министерство обороны РФ
В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Брянской области и еще два – в Орловской.
При помощи этих дронов украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, добавили в Минобороны.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз уже сообщал об уничтожении украинских беспилотников в регионе. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.
До этого беспилотник самолетного типа ВСУ был ликвидирован силами ПВО над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена 10 марта около 18:15 по московскому времени.
В Луганске рассказали, как Москва помогает восстанавливать разрушенные соцобъекты
Читайте также
- Три дрона-камикадзе ВСУ атаковали поселок в Белгородской области
- БПЛА ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области