Средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в Брянской и Орловской областях

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Брянской области и еще два – в Орловской.

При помощи этих дронов украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, добавили в Минобороны.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз уже сообщал об уничтожении украинских беспилотников в регионе. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

До этого беспилотник самолетного типа ВСУ был ликвидирован силами ПВО над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена 10 марта около 18:15 по московскому времени.

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