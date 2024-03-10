БПЛА ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области

Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычко

Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, оперативные службы и пожарные команды задействованы на месте. Также в Курске работает ПВО, подчеркнул он.

Ранее утром в Курске объявили ракетную опасность. Те, кто находятся на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, подчеркивал Старовойт.

Кроме того, ВСУ атаковали село Кульбаки Глушковского района Курской области. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывается медицинская помощь.

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