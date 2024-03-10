Женщина погибла в Курской области в результате обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

ВСУ атаковали село Кульбаки Глушковского района Курской области. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, супруг погибшей получил обширные ожоги, ему оказывается медицинская помощь. Старовойт выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Состояние пострадавшего мужчины он взял на контроль и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Губернатор добавил, что повреждения получило еще одно домовладение, в населенном пункте частично нет света. Пожарные команды оперативно выехали на место возгорания, заключил он.

Ранее в Курске объявили ракетную опасность. Старовойт напомнил, что находящимся дома нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, кладовая, ванная).

До этого обломки украинского беспилотника упали на крышу поликлиники № 6 в Курске. Пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы.

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