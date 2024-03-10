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10 марта, 08:13

Происшествия

Ракетную опасность объявили в Курске

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Ракетная опасность объявлена в Курске. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что находящимся дома нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, кладовая, ванная). Те, кто находятся на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее обломки украинского беспилотника упали на здание поликлиники № 6 в Курске. После случившегося медучреждение временно прекратило прием пациентов.

Старовойт отмечал, что 10 марта оно будет работать так же, как в обычное воскресенье, а 11 марта возобновит прием пациентов в плановом режиме.

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