09 марта, 22:08Происшествия
Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника Курска начнет работу 10 марта
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Поликлиника № 6 города Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, начнет работу 10 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Он указал, что сейчас в медучреждении тепло, 10 марта оно будет работать так же, как в обычное воскресенье, а 11 марта возобновит прием пациентов в плановом режиме. К нормальной деятельности вернулся и стационар, добавил Старовойт.
По его словам, рабочие восстановили тепловой контур здания, а строители убедились в исправности коммуникаций. Он отметил профессиональные действия врачей в экстренной ситуации и сказал, что эвакуация в соседнем здании была проведена быстро и без суеты.
"Было сделано все, чтобы сохранить здоровье пациентов!" – заключил губернатор.
Ранее обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на крышу поликлиники в Курске. Пострадавших нет, повреждения получили 22 квадратных метра кровли здания.
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