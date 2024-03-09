Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника Курска начнет работу 10 марта

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Поликлиника № 6 города Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, начнет работу 10 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он указал, что сейчас в медучреждении тепло, 10 марта оно будет работать так же, как в обычное воскресенье, а 11 марта возобновит прием пациентов в плановом режиме. К нормальной деятельности вернулся и стационар, добавил Старовойт.

По его словам, рабочие восстановили тепловой контур здания, а строители убедились в исправности коммуникаций. Он отметил профессиональные действия врачей в экстренной ситуации и сказал, что эвакуация в соседнем здании была проведена быстро и без суеты.

"Было сделано все, чтобы сохранить здоровье пациентов!" – заключил губернатор.

Ранее обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на крышу поликлиники в Курске. Пострадавших нет, повреждения получили 22 квадратных метра кровли здания.

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