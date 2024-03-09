Украинские БПЛА атаковали электроподстанцию Запорожской области – губернатор

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

На электроподстанции в Пологах Запорожской области в результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание. Об этом сообщио губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам губернатора региона, противник ударил по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. В результате атаки произошло возгорание подстанции, было прекращено электроснабжение. Балицкий отметил, что пострадавших в результате нападения дронов нет.

"На данный момент на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия "Таврия-Энерго" приступят к восстановительным работам", – рассказал Балицкий.

Губернатор региона также подчеркнул, что в восстановлении критической инфраструктуры задействованы все силы.

Ранее стало известно, что система ПВО РФ сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области. Украинские силы направили в регион беспилотник самолетного типа. Вражескую атаку удалось пресечь около 18:40 по московскому времени.