Два беспилотника сбили в районе белгородского села Варваровка

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали два беспилотника в районе белгородского села Варваровка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По словам губернатора, территорию области пытались атаковать дроны самолетного типа.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – говорится в его публикации.

До этого Гладков сообщал о сбитых БПЛА в районе населенных пунктах Беломестное и Болдыревка. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В пятницу, 8 марта, в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал, предупреждающий о ракетной опасности. Местная администрация призвала жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.



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