08 марта, 07:18Происшествия
Средства ПВО уничтожили ночью 12 украинских БПЛА в Белгородской и Волгоградской областях
Фото: Министерство обороны РФ
В ночь на 8 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме 12 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской и Волгоградской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что один беспилотник ВСУ был уничтожен в Белгородской области, остальные 11 дронов – в Волгоградской области.
При помощи данных БПЛА Украина попыталась совершить террористические атаки по объектам на территории РФ, отметили в Минобороны.
В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа в Курской, Брянской и Тульской областях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке БПЛА в регионе никто не пострадал. В министерстве по региональной безопасности Тульской области также сообщили об отсутствии пострадавших и каких-либо разрушений.
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