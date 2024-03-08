Средства ПВО уничтожили ночью 12 украинских БПЛА в Белгородской и Волгоградской областях

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 8 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме 12 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской и Волгоградской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что один беспилотник ВСУ был уничтожен в Белгородской области, остальные 11 дронов – в Волгоградской области.

При помощи данных БПЛА Украина попыталась совершить террористические атаки по объектам на территории РФ, отметили в Минобороны.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа в Курской, Брянской и Тульской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке БПЛА в регионе никто не пострадал. В министерстве по региональной безопасности Тульской области также сообщили об отсутствии пострадавших и каких-либо разрушений.