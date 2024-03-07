Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что при атаке БПЛА никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее угрозу ракетной опасности объявили второй раз за ночь в Курской области, а также в Старооскольском городском округе Белгородской области. Кроме того, о приближении украинских беспилотников сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

В ночь на 7 марта дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА над Тульской областью. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.