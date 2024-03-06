Украина совершила теракт в Бердянске Запорожской области

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Жительница Бердянска Запорожской области скончалась в результате теракта. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами", – написал он.

По его информации, к теракту причастна Украина. Врачи боролись за жизнь тяжелораненой, однако не смогли спасти ее.

"Травмы оказались несовместимые с жизнью", – написал Рогов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали автомобиль, на днище которого нашли самодельное взрывное устройство. Транспорт пытался попасть на территорию Крыма, а за рулем был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

В результате бомбу обезвредили, а внутри обнаружили компоненты зарубежного производства, которые НАТО поставляет Украине.