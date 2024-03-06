06 марта, 14:11Происшествия
Украина совершила теракт в Бердянске Запорожской области
Фото: 123RF/tasharo
Жительница Бердянска Запорожской области скончалась в результате теракта. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами", – написал он.
По его информации, к теракту причастна Украина. Врачи боролись за жизнь тяжелораненой, однако не смогли спасти ее.
"Травмы оказались несовместимые с жизнью", – написал Рогов.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали автомобиль, на днище которого нашли самодельное взрывное устройство. Транспорт пытался попасть на территорию Крыма, а за рулем был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.
В результате бомбу обезвредили, а внутри обнаружили компоненты зарубежного производства, которые НАТО поставляет Украине.
Читайте также
- Силовики задержали двух жителей ЛНР по подозрению в шпионаже
- ПВО РФ сбила два беспилотника на подлете к Бердянску