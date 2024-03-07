Губернатор предупредил о приближении беспилотников к Воронежской области

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Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники, в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Силы противовоздушной обороны готовы к ее отражению. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

Глава региона призвал жителей следить за оповещениями от правительства области либо от МЧС России, а также быть готовыми быстро укрыться в помещении без окон.

"Если вы заметите БПЛА раньше, чем поступит дополнительный сигнал опасности, немедленно следуйте правилам при обнаружении БПЛА", – добавил Гусев.

Ранее угроза ракетной опасности была объявлена второй раз за ночь в Курской области, а также в Старооскольском городском округе Белгородской области. Граждан также призвали по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам.

До этого два беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет.