Член избиркома погибла при подрыве машины в Бердянске

Фото: телеграм-канал "Следком Запорожской области"

Следственный комитет РФ по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта в Бердянске, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, утром 6 марта под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что жительница Бердянска Запорожской области скончалась в результате теракта. По его словам, нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав людей терактами.

По его информации, к теракту причастна Украина. Врачи боролись за жизнь тяжелораненой, однако не смогли спасти ее.

До этого сотрудники ФСБ задержали автомобиль, на днище которого нашли самодельное взрывное устройство. Транспорт пытался попасть на территорию Крыма, а за рулем был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. В результате бомбу обезвредили, а внутри обнаружили компоненты зарубежного производства, которые НАТО поставляет Украине.