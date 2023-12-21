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21 декабря, 23:44

Происшествия

ПВО РФ сбила два беспилотника на подлете к Бердянску

Фото: министерство обороны РФ

Два украинских беспилотника сбиты на подлете к Бердянску, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы Запорожской области.

Еще один аппарат упал в частном секторе, где столкнувшись с землей произошел взрыв.

Вечером 21 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области.

В военном ведомстве уточнили, что очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по объектам на территории РФ была пресечена около 22:00 по московскому времени.

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