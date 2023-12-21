21 декабря, 23:21Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Фото: 123RF/aapsky
Вечером 21 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по объектам на территории РФ была пресечена около 22:00 по московскому времени.
Ранее в Минобороны России сообщили, что система ПВО уничтожила ракету Вооруженных сил Украины над акваторией Азовского моря. По данным ведомства, атака была пресечена 21 декабря в 15:00 по московскому времени.
До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Сопычи Погарского района, в результате чего пострадал один мирный житель. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Читайте также