Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

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Вечером 21 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по объектам на территории РФ была пресечена около 22:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны России сообщили, что система ПВО уничтожила ракету Вооруженных сил Украины над акваторией Азовского моря. По данным ведомства, атака была пресечена 21 декабря в 15:00 по московскому времени.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Сопычи Погарского района, в результате чего пострадал один мирный житель. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.