ВСУ попытались атаковать объекты в Суражском районе Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области при помощи БПЛА. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

Отмечается, что беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

По информации главы области, на месте работают экстренные и оперативные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – заключил он.

Ранее Киев обстрелял поселок Забрама в Брянской области. В результате этого в поселке было частично нарушено энергоснабжение.

Также в конце ноября средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в Брянской области. На месте инцидента прибыли оперативные службы.

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