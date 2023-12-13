ВСУ обстреляли поселок Забраму в Брянской области

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Украинские боевики подвергли обстрелу поселок Забраму в Брянской области. О происшествии рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Забраму Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что на месте случившегося уже работают оперативники. Богомаз пообещал, что к устранению последствий приступят утром.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

Богомаз рассказал, что снарядами украинской армии была повреждена кровля производственного помещения. В ходе осмотра территории также обнаружили разрушения хозпостроек.



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