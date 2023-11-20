ВСУ обстреляли село Куркович Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате никто не пострадал. При этом частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.

17 ноября российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью