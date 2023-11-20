20 ноября, 13:54Происшествия
ВСУ обстреляли село Куркович Брянской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате никто не пострадал. При этом частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.
17 ноября российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью
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