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07 ноября, 15:32

Происшествия

ВСУ обстреляли окраину села Дроновка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу окраину белгородского села Дроновка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте", – говорится в его публикации.

Ранее за сутки Вооруженные силы Украины нанесли три удара по территории Белгородской области.

Так, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого – там разорвались четыре снаряда. По окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе выпустили один минометный снаряд.

В селе Ржевка в Шебекинском городском округе с беспилотника сбросили два взрывных устройства на производственный цех одного из промышленных предприятий. Как уточнил губернатор, обошлось без пострадавших.

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