07 ноября, 15:32Происшествия
ВСУ обстреляли окраину села Дроновка в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские боевики подвергли обстрелу окраину белгородского села Дроновка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте", – говорится в его публикации.
Ранее за сутки Вооруженные силы Украины нанесли три удара по территории Белгородской области.
Так, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого – там разорвались четыре снаряда. По окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе выпустили один минометный снаряд.
В селе Ржевка в Шебекинском городском округе с беспилотника сбросили два взрывных устройства на производственный цех одного из промышленных предприятий. Как уточнил губернатор, обошлось без пострадавших.
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