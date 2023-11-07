Российские военные сбили два самолета ВСУ в Харьковской области и ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский бомбардировщик Су-27, истребитель МиГ-29 и два снаряда американской РСЗО HIMARS в зоне СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что самолеты были сбиты в районе Бригадировки в Харьковской области, а также в районе населенного пункта Роскошное Донецкой Народной Республики.

Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России смогли поразить живую силу и технику украинских войск в 105 районах сосредоточения.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 527 самолетов ВСУ, 254 вертолета, 8 702 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины РСЗО, 7 001 орудие полевой артиллерии и минометов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военных под Красным Лиманом в зоне СВО. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ, отметили в Минобороны РФ.

Российские танки уничтожили пункт ВСУ на артемовском направлении