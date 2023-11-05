Бойцы ЦВО зачистили опорный пункт противника под Красным Лиманом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры боевой работы роты разведки группировки "Центр" в зоне проведения специальной военной операции в день 105-й годовщины профессионального праздника военных разведчиков.

"Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ", – так описали в ведомстве события.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Глава министерства обороны отметил, что личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции.