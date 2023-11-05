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01:03

Политика

Шойгу заявил, что разведка эффективно действует в ходе СВО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Глава министерства обороны отметил, что личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции.

"Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны", – заявил министр обороны.

Шойгу выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением военных.

Ранее Сергей Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" трех героев России, которые в рамках выполнения задач в ходе спецоперации на Украине ликвидировали 32 вражеских танка. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

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